Polícia prende mulher de 42 anos que se passava por criança com autismo para aplicar golpes

Rio - A Polícia Civil prendeu uma estelionatária de 42 anos que se passava por uma criança de 12 anos com espectro autista para enganar as vítimas, incluindo políticos e pessoas envolvidas em projetos sociais. A mulher, identificada como Amanda Maria Sousa Oliveira, ainda dizia ter sido vítima de rituais de bruxaria, cárcere privado, maus-tratos e prostituição infantil. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (28) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Para justificar a idade, Amanda alegava que o pai tinha dado hormônios para ela, com a finalidade de parecer mais velha para poder se prostituir. De acordo com a delegada Mônica Areal, da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu (Deam), a especializada foi procurada pela ex-vereadora da cidade Renata Magalhães e Viviane Henriques, responsável pelo projeto “Mãos que abençoam com amor“, que estavam ajudando a acusada que havia denunciado também ter sido maltratada na delegacia de São Paulo.



Com a denúncia dos supostos crimes sofridos por Amanda, os agentes entraram em contato com a Polícia Civil de São Paulo e descobriram que na verdade a menina era uma mulher que respondia por falsidade ideológica. A polícia de SP já havia realizado até exames para comprovar que a estrutura óssea pertencia a uma adulta, inclusive já apresentando desgaste ósseo. Além da cidade paulista, ela possui passagens por Minas Gerais, Bahia e no Sul do país.



Segundo as investigações, foi descoberto ainda que Amanda possuía diversas agulhas no corpo para dar credibilidade ao golpe. Em Nova Iguaçu, a ex-vereadora e a amiga alugaram e montaram uma casa, compraram comida, roupas, procuraram psicólogo, tudo pelo bem da "vítima". No dia da prisão, a delegada foi até o apartamento, porque supostamente a menina tinha autismo, e quando entrou, ela tentou fugir, mas foi acalmada e encaminhada a delegacia.



Na distrital foi descoberto o histórico de pesquisa do celular que continham buscas de como autista se comporta e desenhos de pessoas com depressão, em que ela desenhava igual e se comportava como se tivesse autismo. Ela foi presa em flagrante por estelionato, falsa identidade e falsidade ideológica.





Nas redes sociais, a ex-vereadora Renata Magalhães e Viviane Henriques contaram como foram enganadas e detalhes de como a acusada agia.



"Ela queria sugar nosso emocional, fazia desenhos como se tivessem monstros atrás dela, como se tivesse perturbação mental. Eu e a Viviane ficamos muito sensibilizadas e pedimos ajuda, fomos à clínica, fui pro mercado, fiz compra, e ela o tempo inteiro fazendo questão de ficar perto de mim. Eu fui dormir com ela, e ela fazendo crises, foi uma narrativa, um movimento que nos convenceu que ela tinha 12 anos, que tinha autismo, que sofreu violência. Ela pedia socorro, fez um trabalho pra convencer a gente, levamos ela na psicóloga, ela dizia que tava vendo vultos, achamos que era uma síndrome de perseguição", explicou Renata.



Mesmo abalada e decepcionada com a situação, a ex-vereadora deixou um alerta para o golpe e informou que não vai deixar de ajudar as pessoas. “A gente sabe que o autismo é uma doença grave, real, essa minha experiência não vai impedir que eu continue ajudando as pessoas, mas fica um alerta, temos que agir com o coração e também com a razão”, finalizou.



Veja mensagens enviadas pela acusada



"Sou Maria Eduarda mas me chamam de Duda, nasci no dia 22 de dezembro de 2010, vou fazer 13 anos no final desse ano. Meus pais adotivos se chamam Luiz Antônio Ferreira Pereira, minha mãe Jussara da Silva Oliveira. Enfim nasci em Pernambuco, a vida não foi nada fácil por lá. Desde que me entendo por gente vivi numa casa cheia de meninas de 4 a 14 anos. Eu fui criada numa casa de prostituição pra menores onde eu e as outras meninas a partir dos 4 anos tomavamos hormônio pra desenvolver o corpo rápido pra trabalhar por isso eu comecei criar corpo e comecei trabalhar com 6 anos".



Segundo as investigações, tanto os nomes dos pais quanto a narrativa foram inventadas para comover as vítimas.



"Estou orando muito, mas só Deus consegue ver como meu coração está esmagado. Não estou conseguindo escrever minha história, mas estou muito triste, confusa, com medo ansiosa, na verdade o único que entende o que estou sentindo é meu companheiro de toda vida, meu pai, irmão e amigo Jesus. Eu estou sem força, desanimada, sem acreditar nas coisas, por isso hoje Jesus está me carregando no colo".



As mensagens foram enviadas a Viviane para causar cada vez mais comoção a fim de a enganar e conseguir vantagens, como dinheiro, moradia e comida. Além disso, ela chegou a relatar episódios de bruxaria. Veja abaixo:



"Com sete anos meu pai que além de trabalhar para as casas de prostituição, também era um bruxo, começou a me usar nos trabalhos dele de magia negra. O primeiro trabalho dele no meu corpo foi com agulhas, eu era usada como uma boneca de vudu para fazer trabalhos contra outras pessoas e olha foi horrível, dói muito, e eram várias num trabalho só".



Segundo a delegada, Amanda era quem colocava as agulhas no próprio corpo para dar veracidade à situação relatada.