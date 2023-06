Férias de julho: Shopping em Madureira conta com programação especial para as crianças

Rio - Pensando nas férias escolares de julho, o Madureira Shopping, na Estrada do Portela, Zona Norte da cidade, organizou uma série de atividades gratuitas para a criançada aos domingos. A programação especial conta com oficinas de pintura, customização, slime, jogos, além de peças teatrais e apresentações musicais.



As atividades, que começam no dia 2, serão realizadas no 4º piso e para participar, é necessário resgatar o ingresso no aplicativo do Shopping Madureira, disponível nas versões Android e IOS.

De acordo com a gerente de marketing do Madureira Shopping, Luciane Treigher, a programação visa oferecer momentos de muita diversão para as famílias. “Queremos que as famílias da Zona Norte do Rio saibam que aqui elas têm diversas opções de entretenimento para seus filhos durante o período das férias, muitas opções gratuitas, sempre com muito conforto e segurança. Nosso objetivo é que sejamos parte deste roteiro de lazer. Por isso, preparamos tudo com muito carinho e esperamos que seja um sucesso!”, explicou.

Além das oficinas e do teatro infantil, o shopping disponibiliza outras opções de lazer e entretenimento, como o cinema e o parque Game Point, espaço com jogos eletrônicos, simuladores e brinquedos para todas as idades. Os valores variam de acordo com a opção escolhida e podem ser consultados no local.



Brindes



O cliente que resgatar o cupom no aplicativo do Madureira Shopping e validá-lo com a equipe de promotoria, ganhará um brinde exclusivo. A ação acontece entre os dias 03 e 16 julho, das 13h às 19h, no 3º piso, em frente as lojas da Portela e do Império Serrano.



Programação completa



02 de julho:



Oficina de pintura em telas – 15h às 17h



Peça Liga da Justiça - 17h



09 de julho:



Oficina de customização de cofrinhos – 15h às 17h



Peça Encanto - 17h

16 de julho:

Oficina de pipas – 15h às 17h



Peça Os Três Porquinhos - 17h

Dia 23 de julho:



Oficina de jogo da memória - 15h às 17h



Peça Super Mário Bros - 17h

Dia 30 de julho:

Oficina de slime neon – 15h às 17h



Show musical com Now United Cover - 18h