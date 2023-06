Bolsonaro desembarca no Rio de Janeiro para acompanhar julgamento do TSE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (29). O político irá acompanhar da capital fluminense o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que pode torná-lo inelegível por 8 anos.

Ainda não se sabe de onde o ex-chefe do Executivo acompanhará o julgamento. Ele mora com a família em uma casa alugada pelo Partido Liberal em Brasília, mas também mantém uma residência em um condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Os demais ministros votarão na seguinte ordem: Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Nunes Marques e, por último, Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Para formar maioria são necessários quatro votos.

O Tribunal julga uma ação na qual o Partido Democrático Trabalhista (PDT) acusa Bolsonaro de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A legenda contesta a legalidade da reunião realizada pelo ex-presidente com embaixadores em julho do ano passado, no Palácio da Alvorada, para atacar o sistema eletrônico de votação.

'Nada demais'

Bolsonaro disse, na manhã desta quinta-feira, que é alvo de uma injustiça por parte do TSE . "Não tem nada demais minha a reunião minha com embaixadores. É uma política privativa minha", disse.

