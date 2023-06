VLT Carioca inicia "Campanha da Gentileza" para doação de agasalhos

Rio - A concessionária VLT Carioca deu início à "Campanha da Gentileza- doe roupas." Os pontos de arrecadação das roupas em bom estado ficam nas estações Praça XV, Central, Rodoviárias, além das paradas Gamboa e Colombo, no Centro do Rio. Nesses trechos terão caixas preparadas para a coleta.

A mobilização conta, ainda, com o apoio dos colaboradores que integram o trabalho do Instituto CCR para a prática da solidariedade e da ação voluntária em todo o país. Todas as doações recebidas serão encaminhadas à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Ariane Teles, analista de responsabilidade social do Instituto CCR destacou a importância da ação. "A campanha vem ao encontro dos nossos objetivos, garantindo a transformação social e levando amor ao próximo. Doando uma peça de roupa, podemos compartilhar calor humano e melhorar o dia de alguém", disse.

Entre os itens sugeridos para doação estão agasalhos, meias, blusas, calças, cobertores e demais artigos em perfeito estado, visando aquecer e melhor preparar pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente em dias mais frios. A arrecadação será até dia 31 de julho.