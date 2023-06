Morre Mário Monteiro, cenógrafo e diretor de arte de novelas da Globo

Rio - Morreu nesta quinta-feira (29) o cenógrafo Mário Monteiro, que também atuava como diretor de arte em novelas da TV Globo. A informação foi confirmada pela Casa de Saúde São José, localizada no Humaitá, na Zona Sul do Rio. A causa da morte não será revelada pelo Hospital.

O Crematório e Cemitério da Penitência informou que o velório será realizado, nesta sexta-feira (30), a partir das 10h, na capela 2 do prédio vertical. Na sequência, o corpo será encaminhado para cremação, prevista para às 13h30. A cerimônia será restrita para familiares e amigos.

Mário foi responsável por coordenar a primeira cidade cenográfica criada para uma telenovela, na versão original de "Irmãos Coragem", da TV Globo, em 1970. Além disso, também se destacou por suas contribuições ao Carnaval carioca. Em 1992, assinou como carnavalesco o desfile campeão da Estácio de Sá, intitulado "Paulicéia Desvairada".

A escola lamentou a morte do artista em postagem no Instagram: "É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Mário Monteiro. Responsável por grandes Carnavais, Mário, em parceria com Chico Spinosa realizou, em 1992, o único enredo capeão da Estácio de Sá no Grupo Especial. O enredo campeão comemorava, na época, os 70 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. (...) Siga em paz nesta nova caminhada, querido Mário Monteiro", diz a publicação.

O profissional também comandou desfiles na Unidos da Tijuca, em 1988, no Acadêmicos do Salgueiro, em 1988, na Portela, em 1993, e na Unidos do Viradouro, em 2006. O último trabalho à frente de uma agremiação foi em 2019, com a Imperatriz Leopoldinense.

O MEIA HORA entrou em contato com a Verde e Branca, que se posicionou através de nota. "A Imperatriz Leopoldinense lamenta profundamente o falecimento do carnavalesco Mário Monteiro, responsável pelos carnavais de 2013, ao lado de Kaká Monteiro e Cahe Rodrigues, e de 2019. Neste momento de dor e luto a Imperatriz se solidariza com os amigos e familiares do artista", informou a escola.

Escolas e personalidades do samba se despedem

Marcus Ferreira: "Tive o prazer de conhecer o Mário Monteiro enquanto fui carnavalesco da Estácio, escola que esse grande artista das nossas artes cariocas deu o primeiro título. E o Mário foi muito importante por levar a cenografia ao Carnaval carioca".

Rosa Magalhães: "Fez incursões no Carnaval, tendo sido campeão com o enredo sobre a Semana de Arte Moderna que fez muito sucesso. Vai fazer falta no nosso meio e no nosso convívio".

Unidos da Tijuca: "É com pesar que lamentamos o falecimento do nosso carnavalesco do Carnaval de 1989, Mário Monteiro. Mário foi autor do enredo ‘De Portugal a Bienal no país do Carnaval’. Prestamos nossas condolências aos familiares e amigos. Siga em PAZ, Mário!"

Portela: "O presidente da Portela, Fábio Pavão, o vice-presidente, Junior Escafura, e toda a família portelense lamentam a morte de Mário Monteiro e se solidarizam com seus familiares, amigos e fãs."

Acadêmicos do Salgueiro: "Com muita tristeza lamentamos a morte do cenógrafo Mário Monteiro. Responsável pelo desfile de 1988 junto com Chico Spinoza: 'Em Busca do Ouro', desfile que recolocou o

Salgueiro como postulante ao título. Já havia colaborado com nossa escola em outros carnavais, sendo o responsável pelo belíssimo carro em homenagem a Mangueira no desfile de 1986. Autor do enredo campeão da Estácio em 1992 passou por outras escolas como Viradouro e Tijuca e era o chefe da cenografia da Rede Globo. Enviamos nosso carinho para a família e os amigos."

Unidos do Viradouro: "A Unidos do Viradouro se solidariza com a família e amigos do cenógrafo e carnavalesco Mário Monteiro. Mário emprestou seu talento à nossa escola no desfile de 2006, com o enredo “Arquitetando folias”, que dividiu com a mulher, Kaká Monteiro, e com Milton Cunha. Lamentamos a perda e desejamos um caminho de luz ao espírito do artista."