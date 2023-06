Morre no Rio Mário Monteiro, cenógrafo e diretor de arte de novelas da Globo

Rio - Morreu nesta quinta-feira (29) o cenógrafo Mário Monteiro, que também atuava como diretor de arte em novelas da TV Globo. A informação foi confirmada pela Casa de Saúde São José, localizada no Humaitá, na Zona Sul do Rio. A causa da morte não será revelada pelo Hospital.

Entre as relevantes contribuições de Mário está o carnaval, onde se destacou no desfile da Estácio de Sá em 1992, quando a escola foi campeã da festa. Em 2006, o profissional também atuou na Viradouro. O último trabalho a frente de uma agremiação foi em 2019, com a Imperatriz Leopoldinense.

O MEIA HORA entrou em contato com a agremiação, que se posicionou através de nota. "A Imperatriz Leopoldinense lamenta profundamente o falecimento do carnavalesco Mário Monteiro, responsável pelos carnavais de 2013, ao lado de Kaká Monteiro e Cahe Rodrigues, e de 2019. Neste momento de dor e luto a Imperatriz se solidariza com os amigos e familiares do artista", informou a escola.

