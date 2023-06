Entrada de novos diretores no próximo Copom não deve mudar nada a governança, diz presidente do BC

Brasília - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira, 29, que a entrada de novos diretores na próxima reunião do Copom não deve mudar nada a governança do colegiado.



"A governança é feita para atender o ambiente de autonomia do BC No debate de juros, me sentir pressionado faz parte. Poucos presidentes do BC passaram por aqui sem se sentirem pressionados; faz parte do trabalho", respondeu ele nesta quinta-feira, quando o BC divulgou o Relatório Trimestral de Inflação (RTI).



Para Campos Neto, a autonomia do BC é hoje um processo consolidado e afirmou que ninguém mais considera a mudança um retrocesso.



Ele também rechaçou a tese de que a falta de concursos ou reajustes de salários no BC seja uma forma de "pressão política" por parte do governo. "Essa questão da insatisfação dos servidores no BC tem sido cumulativa, e há preocupação em manter as entregas", acrescentou.