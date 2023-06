Polícia Civil prende suspeitos de auxiliar facções criminosas em Resende

A Polícia Civil de Resende prendeu nesta quinta-feira (29) seis homens e duas mulheres suspeitos de auxiliar facções criminosas em Resende. As prisões aconteceram nos bairros Surubi, Vicentina e Nova Liberdade.De acordo com a investigação, eles montaram uma central clandestina de monitoramento por meio de câmeras de segurança instaladas nas ruas e avisavam os criminosos sobre a presença de policiais.Um dos homens é mecânico e realizava a manutenção das armas usadas pela facção. Uma das mulheres é irmã de um dos suspeitos do ataque a tiros no estacionamento do Hospital de Emergência, na quarta-feira (28).