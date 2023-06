Agentes da SEOP apreendem 'réplica de fuzil' feita com restos de guarda-sol e fios

Rio - Agentes da Secretaria de Ordem Pública (SEOP) apreenderam, nesta quarta-feira (28), o que seria uma espécie de "réplica" de fuzil feita com restos de um guarda-sol e fios de cobre em Ipanema, na Zona Sul do Rio. O simulacro improvisado foi encontrado durante uma operação de ordenamento urbano na Rua Farme de Amoedo.

De acordo com a secretaria, a ação também resultou na apreensão de quatro facas, dois celulares, duas baterias de celular, três relógios, chaves de fenda e um pino de cocaína. A réplica desta quarta-feira é 11ª apreendida pelos agentes da SEOP desde o início das ações de ordenamento em 2022.



"Os objetos pontiagudos, facas, objetos perfurocortantes, réplicas de arma de fogo, todos esses itens colocam em risco a vida da população", explicou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale. .



Além das réplicas, já foram apreendidos também 1.093 facas e 1.006 objetos perfurocortantes, como bastões, ferros, espadas artesanais, porretes, chaves de fenda, além de 1.801 materiais para o uso de drogas.

Em nota, a SEOP reforçou ainda que todas as ações de ordenamento acontecem em conjunto com a equipe da Secretaria de Assistência Social que aborda as pessoas em situação de rua para oferecer acolhimento.