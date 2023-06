Morre terceira vítima de ataque a tiros em estacionamento de hospital em Resende

Morreu nesta quinta-feira (29) a terceira vítima do ataque a tiros no estacionamento do Hospital de Emergência de Resende. O homem, de 26 anos, estava internado em estado grave desde o crime ocorrido na manhã de quarta-feira (28).Segundo a Polícia Civil, o rapaz é filho e irmão das outras duas vítimas, de 50 e 19 anos, que morreram no local. Um maqueiro do hospital, de 43 anos, e um outro homem, de 28, também foram baleados.De acordo com a Prefeitura de Resende, o funcionário passou por cirurgia na quarta e continua internado. O outro baleado sofreu ferimentos leves e já recebeu alta.A Polícia Civil informou que o alvo do ataque era o jovem, de 19 anos, considerado o gerente do tráfico do bairro Vicentina. Ele teria expulsado moradores de casas, dando um prazo de 24h para que as pessoas deixassem as residências. Integrantes de uma outra facção criminosa teriam armado o ataque.Ainda de acordo com a Polícia Militar (PM), o jovem teria ido à unidade para visitar a mãe que estava internada para passar por uma cirurgia. Quando ele estava conversando com o pai e o irmão no estacionamento, quatro suspeitos desembarcaram de um veículo e começaram a atirar contra o grupo. Após os disparos, os criminosos retornaram para o automóvel e fugiram do local.Por volta das 16h de quarta-feira, o carro utilizado no crime foi encontrado incendiado na Estrada de Arapeí, que liga o município fluminense ao interior do estado de São Paulo. O caso está sendo investigado pela 89ª Delegacia Policial de Resende. Denúncias anônimas podem ser feitas para o telefone (24) 98816-3737.