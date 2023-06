Previsão indica chegada da chuva no Rio

Rio - Com a passagem de uma frente fria pelo litoral, pancadas de chuva devem atingir o Rio de Janeiro nesta quinta-feira (29). A nebulosidade aumenta ao longo do dia e a previsão é de que uma garoa comece a partir da tarde, aumentando de intensidade à noite. Na praia de Ipanema, Zona Sul do Rio, os cariocas aproveitaram os últimos momentos de sol nesta quinta.

A manhã de sexta-feira (30) deve ter o cenário chuvoso na cidade, que se estenderá até à noite. Dessa forma, também é esperado que a temperatura tenha uma queda, ficando entre 16º e 24º C.

Apesar do susto, a previsão indica que o fim de semana começará ensolarado. No sábado (30), o sol continuará encoberto por nuvens, mas não deve chover no Rio. Os cariocas seguirão sentindo frio com a máxima de 25º C e mínima de 15º C.

A alegria será por pouco tempo e o domingo não deve ser dia de praia na cidade. A quantidade de nuvens no céu aumentará ao longo do dia e a chuva volta ainda na parte da tarde, cenário parecido com quinta-feira. A temperatura continua estável, como a previsão dos dias anteriores.