Tok&Stok consegue renegociar R$ 350 milhões em dívidas

A Tok&Stok, rede varejista do setor de móveis e decoração, assinou um acordo de equalização de toda sua dívida bancária. Além disso, a empresa recebeu um aporte de capital dos seus sócios nesta sermana. Como resultado de seu processo de reestruturação, a companhia já apresenta geração de caixa positiva em 2023. Quatro bancos participaram das negociações.



Com uma estratégia voltada na recuperação operacional da companhia, a gestão focará no desenvolvimento de frentes como simplificação de seu organograma, reorganização das lojas, da operação em seu centro de distribuição e com foco na transformação digital rentável.



Como etapa importante do seu processo de reestruturação fechou 17 lojas não rentáveis. Esse movimento manteve a presença física em todos os estados em que já atuava e as 51 filiais da rede operam no positivo.



O aporte fortalece o caixa da companhia em um momento que a dívida bancária de aproximadamente R$ 350 milhões foi reestruturada, liberando os próximos dois anos de pagamento aos bancos e permitindo que a operação volte a ser prioridade.



A conclusão dessa reestruturação financeira representa um sinal de confiança tanto dos credores financeiros, como dos próprios acionistas, que seguem otimistas em relação à retomada operacional da marca.