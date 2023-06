Tiroteio termina com homem morto no Jacarezinho

Rio - Um homem identificado como Mateus Rocha de Souza foi morto durante um tiroteio no Jacarezinho, Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira (29). De acordo com relatos de testemunhas, a vítima tentava entrar em casa quando foi baleada.

A Polícia Militar informou que equipes do Batalhão de Choque (BPChq) e do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) realizaram uma operação na estação ferroviária da comunidade. Em um área conhecida como Azul, houve confronto entre policiais e criminosos.

Após a troca de tiros, os agentes encontraram um homem ferido e o levaram ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas ele não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital, que atua para esclarecer a situação.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma viela com poças de sangue no interior da comunidade. "Isso é uma covardia que fizeram! O garoto não teve nem chance", lamentou a moça que filmou a situação.

O tiroteio assustou moradores do Jacarezinho ainda no início da tarde, por volta de 12h50. O Centro Municipal de Saúde Renato Rocco e a Clínica da Família Anthidio Dias da Silveira acionaram o protocolo de acesso mais seguro e interromperam o funcionamento.

Na ação, três armas, drogas e radiotransmissores foram apreendidos. O policiamento segue reforçado na região e, até o momento, não houve registro de prisões.