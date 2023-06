Vídeo:Porta-bandeira tem faixas furtadas por dois homens em estacionamento de shopping

Rio - Dois homens foram flagrados furtando pertences de dentro do carro da porta-bandeira Luciane Rufino, no estacionamento do shopping Seletto Business na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na última terça-feira (27).

Ao DIA, Lu relatou que tinha ido ao shopping fazer as unhas para um trabalho e, ao retornar, se deu conta do crime. Ela acredita que o carro só não foi roubado pelo veículo ser adaptado para pessoas com deficiência.

As imagens da câmera de segurança registraram o momento em que os homens arrombam o carro e podem ajudar a identificar os suspeitos do crime. A reportagem ainda tenta contato com o shopping Seletto.

"Minha luta hoje não é porque eu sou refém de uma deficiência, sou refém da falta de segurança pública. Eu achava que aquele adesivo de deficiente que eu tenho no carro me dava segurança, pelo contrário me torna mais vulnerável aos bandidos", disse.