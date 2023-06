Enfermagem começa paralisação de 48h com caminhada no Centro

Rio - Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem das redes municipal, estadual e federal de saúde realizaram uma caminhada na tarde desta quinta-feira (29) do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), no bairro Saúde, Zona Central do Rio, até o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, com o objetivo de reivindicar melhorias salariais. O ato inicia uma paralisação de 48h, que já havia sido marcada na semana passada.

Os presentes na manifestação levaram cartazes e faixas pedindo a equiparação do salário ao piso nacional da categoria, principal solicitação da classe. Os enfermeiros também pedem o pagamento do piso retroativo a maio, a carga horária de 30 horas para todos e o 14ª salário.

Após a ida ao Souza Aguiar, os presentes se dirigiram até a Prefeitura do Rio onde marcaram a realização de uma vigília. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o protesto se deslocou pela pista central da Avenida Presidente Vargas, altura da Central do Brasil, no sentido Praça da Bandeira, e posteriormente à Candelária. A Guarda Municipal e a Polícia Militar acompanharam o ato.

A paralisação tem apoio do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Município do Rio de Janeiro (SATEMRJ), do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro (SINDENFRJ) e do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social no Estado do Rio de Janeiro (SINDSPREVRJ).

Uma nova assembleia está marcada para às 10h desta sexta-feira (30), na frente do Souza Aguiar, para decidir os próximos passos do setor. Entre as reivindicações estão:

Rede federal



– Aplicação do piso no salário base não na remuneração;



– Pagamento do piso retroativo a maio;



– Criação do cargo técnico de enfermagem no MS com devido enquadramento da carreira;



– 30 horas para todos;



– Carreira e cumprimento do Acordo de Greve de 2014;



– Não ao assédio moral;



– Não à estadualização do Hospital da Lagoa.



Rede municipal do RJ/ Riosaúde e Organizações Sociais



– Pagamento do 14º salário;



– Descongelamento dos triênios;



– Garantia do pagamento do piso para os trabalhadores técnicos de enfermagem que estão alocado como auxiliares;



– PCCS;



– Reajuste do INPC dos últimos 5 anos para os trabalhadores da enfermagem das clínicas da família;



– Enquadramento por formação dos técnicos de enfermagem na rede municipal;



– Acordo coletivo e suas cláusulas econômicas e sociais para as OS;



– Pagamento do piso salarial;

– Não a privatização do Souza Aguiar;



Rede estadual



– No estado, há o compromisso do secretário estadual de saúde, Dr Luizinho, de pagar o piso. Nova assembleias para a rede estadual em 10 de julho.

Questionada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disse que considera a greve ilegal e prejudicial ao cidadão. A SMS destacou que monitora a situação dos hospitais para que não haja impactos sobre a assistência dos pacientes.

De acordo com o órgão, seguindo os parâmetros definidos pela Portaria 597/23, o Ministério da Saúde fará o repasse dos valores para o pagamento do piso salarial da enfermagem. No mês seguinte, o montante será repassado pelo Município do Rio para a categoria de forma proporcional ao valor enviado pelo Governo Federal.

Também procurados, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde (SES) ainda não responderam. O espaço está aberto para manifestação.