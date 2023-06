Instituição beneficente comandanda por Padre Júlio Lancellotti recebe 1,5 mil cobertores

São Paulo - O Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, promoveu na manhã da última terça-feira (27), na capital paulista, a doação de 1.535 cobertores para a Pastoral do Povo da Rua, da Arquidiocese de São Paulo. A entrega foi na Casa de Oração do Povo de Rua, região central da cidade.



Entre os itens entregues estão mil cobertores populares confeccionados a partir de uma tonelada de resíduos têxteis oriundos da atividade do hospital. "Seguindo nossas diretrizes de sustentabilidade, buscamos dar uma destinação correta para todos os tipos de resíduos. Assim, juntamos ao longo dos quatro anos de operação da unidade o quantitativo necessário para produção dos cobertores e outras ações previstas", explica Fabiola Prado, supervisora de Hotelaria.



O Vila Nova Star também doou 335 cobertores e 200 colchas sem uso no hospital. "Esse material será importante para todas as pessoas em situação de rua e que estão nas noites frias de São Paulo. Vamos levar essas cobertas para que elas se aqueçam", disse o padre Júlio.



Outros mil quilos de resíduos têxteis do hospital, proveniente de enxovais pós-consumo, também receberam destinação correta por meio da manufatura reversa, em parceria com a Retalhar, empresa de soluções ambientais e economia circular.



O processo conta com certificado de tripla garantia, documento que certifica que o material passou pelo processo de manufatura e descaracterização, além de gerar renda e impacto ambiental positivo.



“A ação une dois pilares essenciais para a sociedade, sustentabilidade e solidariedade. Garantimos a destinação correta para 100% dos resíduos têxteis, e temos a felicidade de realizar a entrega dessa doação, tão aguardada por todos nós”, destaca Pedro Loretti, diretor do Vila Nova Star