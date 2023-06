MG: prefeitura interdida chalé onde casal foi encontrado morto

Monte Verde - A Prefeitura de Camanducaia, no interior de Minas Geais, interditou o Chalé Aroma de Jasmim, local onde um casal foi encontrado morto no último sábado (24). A acomodação fica localizada no distrito de Monte Verde, e foi fechada na última quarta-feira (29), a pedido do município. Walther Reis Cleto Junior e Andressa Aparecida Campos Reis Cleto são de São José dos Campos, e foram passar o fim de semana no chalé.



Segundo a nota publicada pela Prefeitura nas redes sociais, a ação tem o objetivo de "assegurar a integridade de todos e a investigação pelo órgão competente”.

Wlather e Alessandra alugaram a hospedagem por uma plataforma de reservas online, e teriam chegado na última sexta-feira (23) em Monte Verde, local onde passariam o fim de semana. Na manhã seguinte, o dono do chalé desconfiou da falta de notícias do casal, e entrou na acomodação, encontrando os dois caídos já sem vida.

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso. Segundo eles, não foram encontrados sinais de violência nem arrombamento do quarto. A principal suspeita é de que o casal tenha se intoxicado com monóxido de carbono, uma vez que o casal recebeu do dono da acomodação lenha para acender a lareira do quarto. Esse momento foi a última vez que o casal foi visto com vida.

O comunicado da prefeitura na íntegra pode ser visto nas redes sociais do órgão: