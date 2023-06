Suspeito de participação em ataque a tiros pula em rio para fugir da PM

Um suspeito de participação no ataque a tiros no estacionamento do Hospital de Emergência de Resende na quarta-feira (28) atirou contra policiais militares durante uma tentativa de abordagem nesta quinta (29). O caso aconteceu no bairro Surubi.Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram verificar uma denúncia de que os suspeitos de participação no ataque estavam escondidos em uma casa na localidade.Quando eles chegaram, o homem atirou contra os policiais que revidaram. Depois, ele jogou a pistola no chão, correu para os fundos da residência e pulou no Rio Paraíba do Sul.Dentro do imóvel foram encontrados três suspeitos. Eles foram encaminhados para a 89ª DP de Resende para investigação. Ao todo, foram apreendidos uma pistola 9mm, 18 munições, quatro celulares e dinheiro.