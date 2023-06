Quatis abre processo seletivo para assistente de alfabetização

A Prefeitura de Quatis abriu as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação (SME) para cinco vagas de Assistente de Alfabetização com atuação no Programa Tempo de Aprender, do Ministério da Educação (MEC). As inscrições acontecem até esta sexta-feira, dia 30 de junho, das 9h às 16 horas, no Centro Administrativo 25 de Novembro (prédio da Prefeitura Municipal). A inscrição é gratuita e realizada por meio de preenchimento de formulário.



Podem participar pessoas com o Ensino Superior completo ou cursando em Pedagogia, Letras ou Matemática; experiência comprovada na atuação com turmas, projetos, atendimento em alfabetização e letramento. Ao todo, são oferecidas cinco vagas para o cargo de assistente de Alfabetização, sendo três vagas para a Escola Municipal Profª Julieta Pereira Sampaio e duas vagas para a Escola Municipal Henry Nestlé.



O programa tem o objetivo de fortalecer e apoiar as unidades de ensino da Rede Municipal nas turmas de alfabetização com os alunos do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. A iniciativa garante apoio em período regular do assistente de alfabetização ao professor alfabetizador por um período de cinco horas semanais nas unidades.