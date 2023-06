Servidora da Procuradoria Geral de Mesquita conquista vaga de procuradora efetiva

A Procuradoria Geral Municipal de Mesquita transborda orgulho nesta semana. A servidora efetiva de nível médio, Michele Ribeiro, de 30 anos, conquistou uma vaga de procuradora efetiva para o cargo em Cabo Frio.



Michele atuava na PGM há quase seis anos, praticamente desde quando se formou em Direito. Ali, com o contato direto com os procuradores municipais, sentiu o desejo de conquistar sua própria vaga na área.



“Sempre tive a vontade de fazer outros concursos, a partir do diploma em Direito. Mas a experiência que tive na Procuradoria Geral de Mesquita despertou em mim o interesse em tentar especificamente uma vaga como procuradora. Estudei e também aprendi muito com as pessoas que trabalharam comigo nesse tempo. Com isso, no meu segundo concurso para procuradora, consegui ser convocada”, vibra Michele.



Procuradora-geral de Mesquita, Dra. Cláudia da Silva Deveza Dantas valoriza o fato da Prefeitura de Mesquita ser uma instituição que não só estimula, como também contribui para o crescimento de seus profissionais. “Existe uma aposta muito grande não só em capacitações, mas também no incentivo para que os profissionais busquem mais qualificações e, assim, dentro e também fora da prefeitura, consigam postos melhores de trabalho. Prova disso é o CEJUR, nosso Centro de Estudos Jurídicos, que é um núcleo do Conselho Superior da PGM e responsável por planejar e promover treinamentos e cursos de extensão para servidores, estagiários e agentes públicos em geral”, explica.



Para Michele, o contato diário com Dra. Cláudia e também com a procuradora-geral adjunta de Mesquita, Dra. Aline Tavares Neves, foi decisivo para que se sentisse pronta para se inscrever nos concursos para vagas como procuradora. Foi com as duas, aliás, que ela começou a entender a rotina de trabalho desse tipo de profissional. “Se hoje eu sei fazer um parecer, é com certeza graças às duas”, admite.