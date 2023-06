Uma ação policial que aconteceu na comunidade do Tomazinho, em São João de Meriti, terminou com diversos materiais do tráfico de drogas apreendidos pela PM.



Segundo detalhes, farto material entorpecente, uma pistola e dois rádios comunicadores foram encontrados pelos agentes e recolhidos.



Não há informações sobre prisões.



O material foi encaminhado para Delegacia de Polícia.