Restituição do Imposto de Renda: Receita paga 2º lote nesta sexta

A Receita Federal deposita nesta sexta-feira (30) o 2º lote da restituição do Imposto de Renda para mais de 5,1 milhões de pessoas, com repasse que totaliza R$ 7,5 bilhões.



Também nesta sexta recebem contribuintes que têm direito a restituições residuais de exercícios anteriores. O montante é pago seguindo prioridades legais. Ao todo, são:



- 130.088 contribuintes idosos acima de 80 anos;

- 978.397 contribuintes idosos entre 60 e 79 anos;

- 70.589 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

- 468.889 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

- 3.490.513 contribuintes que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX.



O depósito é feito em cinco lotes, sendo que o primeiro já foi pago. Veja as próximas datas de pagamento da restituição:



- 3º lote: 31 de julho

- 4º lote: 31 de agosto

- 5º lote: 29 de setembro

O primeiro lote foi depositado em 31 de maio a 4,13 milhões de contribuintes, também no valor de R$ 7,5 bilhões, que havia sido a maior quantia já paga pela Receita Federal.



A restituição cai na conta bancária informada no momento da declaração de forma direta ou por indicação de chave PIX.



Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição em até um ano, deverá fazer o pedido dos valores no Portal e-CAC, "Declarações e Demonstrativos". Depois, clique em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".