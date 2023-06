Rio Patrimônio da Humanidade abre inscrições para o Concurso de Fotografia Olhos de Ver

Rio - O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH) abriu, nesta sexta-feira (30), inscrições para o Concurso de Fotografia Olhos de Ver. O tema desta edição é "Rio: Patrimônio Mundial" e qualquer pessoa pode participar, enviando imagens inéditas de paisagens, edificações, espaços públicos ou cenas do cotidiano.

Os interessados têm até o dia 1º de outubro para fazer a inscrição no concurso e cada participante pode concorrer com até 10 fotografias coloridas ou em preto e branco. Os cliques podem ser feitos nos três pontos declarados Patrimônio Mundial, como o sítio Rio de Janeiro – Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar, sítio arqueológico Cais do Valongo e sítio Burle Marx.

As melhores imagens serão selecionadas e irão fazer parte de uma edição digital de cartões postais do projeto Olhos de Ver do IRPH. As fotografias podem ser enviadas nos formatos impresso e digital (jpg), além de ser vetada qualquer montagem ou grandes alterações, como retirada ou inserção de elementos.