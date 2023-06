Maquinista da CPTM suspeito de matar colega na estação da Luz é encontrado morto

O maquinista da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) suspeito de atirar contra dois colegas de trabalho na Estação da Luz, na região central de São Paulo, no último domingo, 25, foi encontrado morto pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira, 29.



O corpo foi localizado na Rodovia Anhanguera, em São Simão, cidade do interior do Estado, que fica localizada a 280 quilômetros da capital. O funcionário da companhia estava foragido desde o último final de semana, quando abriu fogo contra outros dois trabalhadores da CPTM.



Um dos homens que foi alvo dos disparos chegou a ser socorrido para a Santa Casa, também no centro de São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro funcionário teve o pé atingido e foi levado a uma unidade do Hospital Sancta Maggiore para receber atendimento médico.



Ao longo da semana, a Polícia Civil informou que um conjunto de armas e munições foi encontrado na casa do suspeito, que não tinha autorização para o porte de armas.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, junto com ele foram encontradas a motocicleta usada na fuga e também uma pistola, que foram apreendidas pelos policiais. As circunstâncias da morte do maquinista estão sendo investigadas pela Delegacia de São Simão.