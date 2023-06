Simone Tebet diz estar otimista com votação sobre o arcabouço fiscal

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta sexta-feira, 30, que está otimista com a votação do novo arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, após ajustes feitos pelo Senado no texto da proposta.

"Estou extremamente otimista, haja vista a votação que a Câmara já deu na primeira vez que votou o projeto e, agora, é questão da Câmara confirmar ou não a decisão dos Senado Federal", disse a ministra em entrevista à Globonews.



Para a ministra, "o ponto que interessa" na votação da Câmara é garantir na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do próximo ano a possibilidade de aumento de despesas condicionadas ao aumento da inflação até o fim de 2023.

"Isso significa poder colocar na LDO e especificamente na LOA mais R$ 30 bilhões de investimentos que teríamos que cortar se essa emenda não for aprovada na Câmara dos Deputados. Não muda absolutamente nada no resto da tramitação do projeto da LOA", explicou.



"Seja qual for a decisão da Câmara, vamos acatar e agradecer o empenho porque foi fundamental a participação dos presidentes das Casas, líderes e parlamentares que votaram", ressaltou a ministra.