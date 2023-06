Incêndio em condomínio de luxo no Paraná termina com morte de bebê e babá

Paraná - Um bebê de um ano e sua babá morreram em um incêndio em Maringá, no interior do Paraná, na madrugada desta sexta-feira (30). A tragédia aconteceu em um condomínio de luxo, no bairro Jardim Novo Horizonte.

De acordo com o site ''Paraná Portal'', o Corpo de Bombeiros informou que haviam quatro pessoas na residência. As duas vítimas se trancaram no banheiro e teriam morrido após inalar fumaça.

As duas pessoas que escaparam são uma mulher, de 35 anos, e uma criança, de três anos. Elas são apontadas como mãe e irmão do bebê. As causas do incêndio ainda serão investigadas.