Desmatamento na Amazônia tem queda de 39% no 1º semestre, aponta Inpe

Dados divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) nesta sexta-feira, 30, mostram que o acumulado de alertas de desmatamento do primeiro semestre deste ano está em 2.416 km² na Amazônia Legal. O índice é o terceiro menor para o período desde 2015, segundo o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter).



Em relação ao mesmo período no ano passado, a marca registra uma queda de aproximadamente 39%.

A região da Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro, abrangendo oito estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além de parte do Maranhão.

O Deter emite alertas diários de alteração na cobertura florestal em áreas que são maiores que 3 hectares (0,03 km²). O monitoramento vale tanto para as regiões totalmente desmatadas quanto para as que estão em processo de devastação, por queimadas, por exemplo



Dessa forma, como ainda faltam sete dias para a data de fechamento dos dados do primeiro semestre, os números ainda podem sofrer alteração. No ano passado, os primeiros seis meses do ano registraram o recorde de desmatamento em sete anos. Além disso, somente janeiro e fevereiro também acumularam recordes de desmatamento.