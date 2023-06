PM promove evento em diversos batalhões da cidade

Rio - A Polícia Militar (PM) vai promover, neste sábado (1), o evento "Portas Abertas", que será realizado em 39 batalhões da corporação na capital e Região Metropolitana. Na ação, o público vai contar com vacinação contra a gripe, tétano e hepatite B, rodas de conversa, aulas de defesa pessoal para mulheres, além de outras atividades. O encontro vai acontecer de 8h às 12h e será aberto ao público.

Na rede social, o comandante do 6° BPM (Tijuca), tenente-coronel Ivan Blaz, comentou sobre as ações sociais. "O 6° batalhão, aqui na Grande Tijuca, receberá uma série de atividades e eventos culturais, como um café da manhã com o comandante, aulão de grafite e de defesa pessoal para mulheres. Teremos também vacinação contra Tétano, Gripe e Hepatite B", explicou Blaz.

Além da roda de conversa, outras quatro oficinas temáticas serão realizadas, e também atividades infantis e artísticas e apresentação de como são feitas as patrulhas Escolares, Maria da Penha, Guardiões da Vida, Bairro Presente, entre outros.



O secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, falou sobre a relevância do evento. "O 'Portas Abertas' é mais uma iniciativa do Comando da Corporação para aproximar o nosso trabalho com representantes de cada comunidade. Estamos mais convencidos de que o êxito da segurança pública depende da participação de todos", disse o coronel.



Durante as ações, os participantes também poderão conhecer melhor os aplicativos da Polícia Militar, como o RJ190, Rede Mulher, Rede Escola e os botões de emergência para usuários e condutores de aplicativos de transportes.