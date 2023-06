Bolsonaro sobre julgamento desta sexta: 'O jogo ainda não acabou'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que ainda tem esperança de ser absolvido no julgamento desta sexta-feira, 30, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que caminha para torná-lo inelegível por oito anos.

"Lembram do jogo Palmeiras 3 Vasco 0, acabou 4 a 3 para o Vasco. O jogo ainda não acabou, é um julgamento injusto", declarou o ex-presidente na quinta-feira, 29, no Rio de Janeiro.

"Quem sabe Alexandre de Moraes [presidente do TSE] tenha um momento de Deus tocando o coração dele, porque até agora não tocou nunca. Eu tenho três assessores meus presos", acrescentou.

O placar do julgamento está em 3 a 1 a favor da inelegibilidade, e o TSE retoma o processo ao meio-dia, com o voto de Cármen Lúcia, que tem dado sinais de apoiar a maioria. Também votarão os ministros Kassio Nunes Marques e Alexandre de Moraes.



Em seus contatos com jornalistas na quinta-feira, Bolsonaro reiterou ser inocente e lamentou estar à beira de perder seu direito de disputar a presidência em 2026 e 2030. Ainda assim, ele assegurou que tentará permanecer ativo na política.