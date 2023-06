Mãe de Jeff Machado presta depoimento sobre a morte do filho nesta sexta

Rio - A mãe do ator Jeff Machado, Maria das Dores, prestará depoimento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio, nesta sexta-feira (30), de forma virtual, às 14h, sobre a morte do filho. O corpo do artista, desaparecido desde janeiro, foi encontrado dentro de um baú enterrado e concretado em um terreno, em Campo Grande, na Zona Oeste, no dia 22 de abril.Segundo o advogado da família, Jairo Magalhães, esse é o primeiro depoimento da mãe do Jeff nos autos do inquérito policial. Ao depor, ele explica que Maria das Dores pretende esclarecer mensagens trocadas entre o filho e o acusado de homícidio Bruno de Souza Rodrigues.“Ela não imaginava que ele fosse cometer o homicídio, mas o que ela tem são conversas que já foram encaminhadas à autoridade policial e serão esclarecidas em depoimento, como conversas e trocas de mensagens. O Jefferson sempre falava tudo para a mãe e o irmão. Nós só não temos como saber como foi planejado o assassinato, porque se a mãe soubesse ele ainda estaria vivo, ela não ia deixar isso acontecer”, contou. Bruno foi preso no dia 15 de julho, no Morro do Vidigal , Zona Sul da cidade, durante uma operação conjunta com a Polícia Civil. Ele responde responde pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, estelionato e maus-tratos de animais. Outro acusado pelo assassinato, o garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga foi preso no dia 2 de julho.A mãe de Jeff agora luta pela condenação dos acusados.O ator Jeff Machado foi dado como desaparecido no dia 27 de janeiro. O alerta se acendeu após familiares receberem relatos de uma ONG avisando que os cães do ator estariam soltos na rua. O caso passou a ser investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Antes de sumir, o ator teria avisado que faria uma viagem de trabalho para São Paulo.Após meses de investigação, o corpo do ator foi encontrado dentro de um baú enterrado e concretado dentro de uma casa em Campo Grande, Zona Oeste. O imóvel foi alugado pelo produtor em dezembro do ano passado, um mês antes do desaparecimento do ator.