Pasta da Justiça confirma suspensão de perfis regionais da PF e PRF em sites e redes sociais

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou a suspensão dos perfis regionais da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nos sites, blogs e nas redes sociais. A Portaria está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 30, e confirma anúncio já feito na quinta-feira pelo ministro e motivado pela invasão de perfil regional da PRF em Sergipe. O perfil da corporação fez uma postagem em que pedia doações via PIX para o ex-presidente Jair Bolsonaro , num ataque hacker.Segundo a Portaria, permanecem ativos e válidos apenas os perfis nacionais da Polícia Federal e da PRF. "Caberá aos respectivos órgãos a análise de conveniência, oportunidade e segurança de tais perfis regionais, enviando suas conclusões ao Ministério da Justiça e Segurança Pública em 30 (trinta) dias", diz o texto publicado no DOU.O ato destaca que o gerenciamento dos sites, blogs e das plataformas de redes sociais institucionais no âmbito da PF e PRF será realizado de forma centralizada, respectivamente, pela Coordenação-Geral de Comunicação Social da PF e pela Coordenação de Comunicação Institucional da Diretoria-Executiva da PRF.