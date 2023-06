Homem é preso por maus-tratos contra a própria mãe em Araruama

Rio - Policiais civis prenderam, nesta quinta-feira (29), um homem acusado por maus-tratos contra a própria mãe, uma idosa, em Araruama, na Região dos Lagos. Segundo a Polícia Civil, a mulher foi encontrada em um quarto sem janelas, deitada em um colchão desconfortável e, aparentemente, urinada.

A prisão foi realizada após os agentes cumprirem um mandado de busca e apreensão na casa da vítima. Em nota, a polícia informou que o apartamento estava em condições insalubres, com restos de comidas jogadas pelo chão, além de pratos e talheres sujos na sala. Na ação, os agentes apreenderam uma faca de combate.

Os policiais prenderam o suspeito em flagrante após uma ação de inteligência, que contou com apoio da equipe médica do Corpo de Bombeiros e de funcionários do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM).



O homem, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para a 118ª DP (Araruama), onde ficará à disposição da Justiça, e os bombeiros socorreram a idosa.