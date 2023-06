Programa Jovem Aprendiz: nova turma é contratada em hospital de SG

Em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), a gerência de Recursos Humanos do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, contratou nesta sexta-feira 15 jovens, entre 18 e 22 anos, através do Programa Jovem Aprendiz. Eles serão qualificados durante 17 meses com oportunidade de serem efetivados no término do contrato.



O projeto visa estimular empresas e órgãos públicos a contratar jovens entre 14 a 24 anos de idade, bem como pessoas com necessidades especiais, sem limite de idade. Além de oferecer uma oportunidade de aprendizagem profissional, o Jovem Aprendiz garante uma via de entrada para o mercado formal de trabalho.



-- Nossa parceria é justamente garantir uma oportunidade a estes jovens e, com certeza, prepará-lo para o mercado de trabalho Isso traz responsabilidade, Isso traz esperança. A contratação desses jovens faz parte do nosso plano de responsabilidade social também – garantiu a coordenadora do RH do Heat, Maria Cristina Lopes.



Na manhã desta quinta-feira eles passaram pelo processo de Integração, onde receberam informações sobre Missão, Visão e Valores estabelecido pelo hospital. Também assistiram palestras do RH, do Serviço Especializado em Segurança e Medicina no Trabalho, do Núcleo de Educação e Projetos e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.



Esta é a segunda turma contratada pelo Hospital Estadual Alberto Torres, unidade administrada pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado. Da primeira, 15 jovens foram absorvidos pelo hospital e hoje batem ponto nos setores de administração, urgência e emergência, centro de trauma e clínica médica.



Na condição de aprendiz, o jovem contratado recebe salário e outros direitos trabalhistas e previdenciários, como auxílio transporte, 13° salário, férias e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Tudo devidamente registrado na Carteira de Trabalho e Previdência Social.