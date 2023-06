Teatro Carequinha em SG vai receber neste domingo "Yorubá, o musical'

O Teatro Municipal de São Gonçalo vai receber, neste domingo (2), às 19h, o espetáculo ‘Yorubá, o musical’. Para a sessão, a Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, às 15h desta sexta-feira (30), através do Instagram (@turismoculturasg), doze pares de ingressos para apresentação de domingo (2).





O espetáculo aborda morte, caos, destruição e guerra se aproximando de Ilê-Ifé. O futuro do reino foi entregue nas mãos de três jovens, Malik, o guerreiro, Zuri a princesa de Ifé e Akin, o caçador. Entre tantos conflitos, medos, diferenças e inseguranças, eles precisam achar uma solução para salvar seu amado povo. Mas, em meio ao caminho, eles enfrentarão a pior batalha de suas vidas: achar a si mesmos ou se perder no caminho da guerra.