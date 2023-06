Polícia prende homem por descumprimento de medida protetiva em Meriti

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti prenderam em flagrante um homem no momento em que ele descumpria medidas protetivas, expedidas pela Justiça.



Segundo a especializada, a vítima procurou a delegacia e informou a presença constante, em sua casa, do autor, que praticava insistentemente as agressões verbais e psicológicas.



Assim que foram informados, os agentes foram até a residência da vítima e detiveram o acusado, que recebeu voz de prisão no local.



A identidade do criminoso não foi informada.