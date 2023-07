Mesquita: feira de adoção de animais acontece na Praça Elizabeth Paixão

O mês de julho começará com mais uma edição da feira de adoção de animais em Mesquita. A ação, parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e cuidadores locais, será realizada no próximo domingo, dia 02 de julho, na Praça Elizabeth Paixão, no Centro.



A feira acontece entre 9h ao meio-dia e, para realizar a adoção, é necessário apresentar RG e comprovante de residência.



“A convivência com animais de estimação traz inúmeros benefícios para o indivíduo, tanto físicos como mentais. Mas também é importante entender sobre adoção responsável, porque é preciso garantir qualidade de vida para eles. A Coordenação de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses estará à disposição para oferecer toda a orientação e suporte durante a feira”, afirma a médica veterinária Eduarda Falcão, que faz parte da equipe.



A intenção é estimular a adoção de pets que foram abandonados ou que já nasceram nas ruas e também ajudar a diminuir os índices de animais nas ruas do município.