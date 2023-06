Sede da Prefeitura de São Gonçalo desativada por determinação judicial

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou, após inquérito civil do Ministério Público, que a Prefeitura de São Gonçalo encerre as atividades administrativas em sua sede (Rua Feliciano Sodré 100, Centro). Segundo as informações, o prédio oferece riscos de estabilidade e insalubridade e as ação da administração vão funcionar na Secretaria de Segurança Pública no bairro Estrela do Norte.

O problema é a pergunta que não quer calar: vão gastar dinheiro da Cedae para construir prédio novo? A licitação para a construção da nova sede, que será no mesmo terreno, está em andamento e o povo quer saber: cadê as obras que foram prometidas?

Segundo a moradora Zilda Maria Gonçalves a população gonçalense já está casada de promessas Fakes. "Não adianta nos enganar, logo agora que a gente achava que ia chegar a nossa vez com o dinheiro da venda da distribuidora de água e a coisa dá indícios que vai desandar", lamentou a moradora.

De acordo com o Executivo, a decisão judicial, que não foi cumprida por gestões anteriores, é baseada em laudos emitidos em 2011 e que constam de inquérito civil do Ministério Público, indicando que o prédio deve ser demolido por apresentar riscos de estabilidade e insalubridade.



"Com a construção da nova sede administrativa, a Prefeitura irá centralizar a administração pública municipal, diminuindo custos, ampliando a integração entre as secretarias melhorando o atendimento aos cidadãos e as condições de trabalho para os servidores", disse a Prefeitura no texto.





O poder público afirmou que o projeto da obra faz parte do eixo “Gestão Eficiente e Transparente”, meta 28, do Plano Estratégico Novos Rumos, desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais. No entanto, várias pessoas comentam que o dinheiro tinha que ser usado com outra prioridade.

"Temos somente um teatro, a saúde vai capengando arrancando o dedo das crianças e a paciência do povo, a educação não se vê e não temos lazer", lamentou o morador do Barro Vermelho Luiz Abreu.



Segundo o Executivo, as secretarias que funcionavam na sede foram realocadas para outros endereços, ocupando provisoriamente espaços mais adequados e de fácil acesso pela população.

A seguir, os novos endereços:

Administração (RH) - Av. Presidente Kennedy, 721, Estrela do Norte; Comunicação- Avenida Presidente Kennedy, 765, Estrela do Norte.



Defesa Civil - Rua Dr. Porciúncula, 395, 2º andar, 3º bloco, Venda da Cruz (Antigo 3º BI);





Fazenda - Avenida Presidente Kennedy, 425, lojas 325 e 326, no Centro;





Gabinete - Avenida Presidente Kennedy, 765, Estrela do Norte;







Ouvidoria - Av. Presidente Kennedy, 765, Estrela do Norte;







Procuradoria Geral - Partage Shopping: Avenida Presidente Kennedy, 425, G3, Centro;







As demais secretarias e órgãos que não ficavam na sede da Prefeitura seguem em seus endereços.