Delegacia de Homicídios investiga morte de mototaxista na Barra da Tijuca

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte do mototaxista Iago Lopes do Nascimento, de 30 anos, nesta quinta-feira (29), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo informações de testemunhas, o profissional teria sido alvo de um ataque a tiros por dois homens em outra motocicleta.



Iago estaria parado na Avenida das Américas, na altura do número 3.122, próximo ao shopping Village Mall, quando os criminosos chegaram, pararam ao seu lado, dispararam e fugiram. Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) chegou a ser acionados para o local, mas já encontrou a vítima sem vida.



De acordo com a Polícia Civil, diligências estão sendo realizadas para identificar os autores do ataque a tiros contra o mototaxista e a motivação do crime.

Até o momento, não há informações sobre a data e o local de sepultamento do motociclista.