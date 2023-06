Jovem apreendido tenta escapar de policiais ao ser conduzido para o IML

Rio - Um adolescente apreendido tentou fugir de policiais militares enquanto era encaminhado para fazer um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio, na tarde desta sexta-feira. O jovem de 17 anos correu pela Avenida Francisco Bicalho, mas foi alcançado por agentes do 22º BPM (Maré) pouco depois.

O rapaz foi apreendido durante uma ação de patrulhamento na comunidade de Manguinhos, na Zona Norte do Rio. Após abordagem, os policiais do 22º BPM (Maré) identificaram que havia um mandando de apreensão por crime análogo ao roubo expedido contra ele e o encaminharam para fazer um exame de corpo de delito no IML.

Por volta de 13h, o adolescente chegou no local sem algemas e conseguiu escapar dos agentes, correndo pela Avenida Francisco de Bicalho em direção à Rodoviária do Rio — o que gerou confusão no trânsito. De acordo com testemunhas, ele chegou próximo ao canal da avenida e hesitou em pular na água. Com isso, policiais que estavam de moto conseguiram alcançá-lo com ajuda de um outro agente à paisana.

Depois de ser capturado novamente, o jovem passou pelo exame e foi encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso).