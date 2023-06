Vinte cachorros abandonados são resgatados em casa na Zona Norte

Rio - Vinte cachorros foram encontrados abandonados, em condições precárias, nesta sexta-feira (30), em uma casa no bairro do Sampaio, na Zona Norte da Cidade. Os animais foram achados após denúncias de moradores da região.



O imóvel, localizado na rua Cadete Polônia, estava insalubre e os animais estavam sem alimento e água. Segundo a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais do Rio Janeiro (SMPDA), a retirada está sendo realizada de forma gradativa. Nesta sexta, oito cachorros já foram retirados do local.



O resgate dos animais está sendo feito por agentes da SMPDA em parceria com equipes do vereador Márcio Ribeiro (Avante).



“Constatado os maus-tratos, os animais serão atendidos pelos médicos veterinários e levados ao abrigo da prefeitura. Após avaliação e com a devida autorização judicial, os cachorros serão destinados à adoção. O abandono de animais é uma questão de saúde pública e, mais do que isso, é crime previsto em lei”, afirmou o vereador Márcio Ribeiro.

