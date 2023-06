Prefeitura de Paty realiza mais de 7 mil exames com Caminhão da Saúde

Nesta semana, a Secretaria de Saúde de Paty do Alferes promoveu um mutirão de exames de imagem pré-agendados. O Caminhão de Exames esteve na Praça George Jacob Abdue (Centro) entre os dias 28 e 29 e realizou mais de 400 exames de imagem, como mamografia, ultrassonografia, densitometria óssea e raio x.



Nos últimos dois anos, foram realizados mais de 7.500 exames de imagem no município. Em 2022, a prefeitura promoveu 26 mutirões com o Caminhão em diferentes bairros, um total de 5.200 exames de imagem. Nste ano, os 12 dias de caminhões resultaram em mais de 2.400 exames executados. Um investimento na saúde, qualidade de vida e bem-estar da população patiense.



A secretária de saúde, Fabiana Cerqueira, falou sobre a importância do investimento que o governo Juninho e Arlindo tem realizado na saúde do município: "Nosso governo tem a preocupação em promover a saúde de nossa população. Além dos exames de imagem que são essenciais para diagnóstico e prevenção, temos feitos diversos investimentos em exames laboratoriais, em cirurgias de catarata, exames oftalmológicos, no programa "mais saúde pra gente", que conta com médicos em período integral nas unidades de saúde, a construção do nosso sonhado hospital municipal, além das reformas e ampliações das unidades de saúde. Nossa gestão tem feito história em nossa Paty. Agradeço a toda a nossa equipe da saúde, ao prefeito Juninho, ao nosso vice Arlindo e a toda câmara de vereadores por todo o trabalho que tem sido feito para melhorar a vida do povo patiense", destaca.