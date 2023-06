Investimentos em infraestrutura consolidam Macaé como protagonista na transição energética nacional

Macaé - Durante o 22º Fórum Empresarial LIDE, realizado no Rio de Janeiro, o prefeito de Macaé, Welberth Rezende, ressaltou a infraestrutura consolidada da cidade, que tem concentrado investimentos na indústria de petróleo e gás. Essa infraestrutura posiciona Macaé como um importante polo na transição energética do país. Com aproximadamente US$ 27 bilhões em investimentos já anunciados por grandes empresas do setor, Macaé tem se destacado como um ambiente de negócios favorável para o mercado de energia no Brasil.



O prefeito enfatizou a capacidade da cidade em receber esses investimentos e destacou a importância do diálogo constante com empresários e empreendedores nacionais e internacionais. Essa troca de ideias e parcerias fortalece ainda mais o ambiente de negócios em Macaé, tornando-a referência no setor de energia. A participação de Welberth Rezende no Fórum Empresarial LIDE reafirmou o potencial de Macaé como um protagonista no processo de transição energética nacional, impulsionando o desenvolvimento econômico e a geração de empregos na região.



“Estamos construindo um novo futuro para a cidade que já lidera a geração de empregos na região e participa de debates importantes sobre as novas etapas do mercado de energia no país”, afirmou.



Na apresentação, Welberth destacou os projetos que concentram no município o principal arranjo de produção, processamento e distribuição do gás natural no país, como o gasoduto do megacampo BM-C-33 já em fase de desenvolvimento pela Petrobras e Equinor, além de duas novas rotas a 5B e 4C, que irão interligar reservas das Bacias de Campos e de Santos a nova unidade de processamento de gás que integra o Tepor, novo porto de Macaé.



“Somos a cidade que representa hoje a consolidação do processo de transição energética nacional. Oferecemos toda a infraestrutura necessária ao desenvolvimento de novos projetos de produção em reservas do pós e pré-sal, viabilizamos a instalação do hub que recebe, processa e distribui o gás, e garantimos a instalação de termelétricas que irão produzir energia. Sem dúvidas, Macaé amplia a sua participação no mercado global de energia ao viver uma nova etapa de industrialização, investimentos e geração de empregos”, destacou Welberth.



Aos empresários e representantes de instituições que atuam em diferentes áreas do mercado nacional de energia, o prefeito apresentou também os projetos da unidade de liquefação de gás natural (LGN) doméstico e as indústrias de matéria-prima e fertilizantes como o resultado do empenho do governo em mapear e viabilizar novos investimentos para a cidade, aproveitando as oportunidades geradas a partir do mercado de óleo, gás e energia.



“Esse sucesso de Macaé também é o resultado do trabalho que realizamos junto às instituições empresariais locais que acompanham e contribuem com toda a evolução econômica da cidade e acreditam neste novo potencial” destacou.



A participação de Macaé no 22º Fórum Empresarial LIDE também contou com a presença do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna, junto aos presidentes da Associação Comercial e Industrial de Macaé (ACIM), Frederico Barreto, e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Luiz Henrique Fragoso.



Parque Térmico - O Parque Térmico Sudeste, marcado pela implantação da primeira Usina Termelétrica, a Marlim Azul, do total de nove projetadas para serem instaladas em Macaé também foi destacado no evento que pontuou as perspectivas das grandes operadoras de energia do mundo, como a Shell.



“Nós teremos a felicidade de inaugurar em breve, em Macaé, a primeira térmica que vai gerar eletricidade através do gás do pré-sal, um projeto desenvolvido junto a Mitsubishi e o Grupo Pátria. Este é um novo caminho para o mercado no país”, destacou Flávio Rodrigues, vice-presidente da Shell.