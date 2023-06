'Tomei uma facada nas costas', diz Bolsonaro após ficar inelegível

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou nesta sexta-feira, a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que tornou sua candidatura inelegível por oitos anos. Na avaliação da maioria, a reunião com os embaixadores foi convocada por Bolsonaro para atacar o sistema eleitoral e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do TSE.



“Há pouco tempo tentaram me matar em Juiz de Fora, levei uma facada na barriga. Hoje levei uma facada nas costas com a inelegibilidade”, disse após quebrar o silêncio.



A maioria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro à inelegibilidade pelo período de oito anos e com o entendimento, o ex-presidente ficará impedido de disputar as eleições até 2030, porém ainda cabe recurso contra a decisão.



Após quatro sessões de julgamento, o placar de 4 votos a 1 contra o ex-presidente foi alcançado com o voto da ministra Cármen Lúcia. Ela adiantou que acompanharia a maioria pela condenação de Bolsonaro.

*Matéria em atualização