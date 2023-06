Polícia Militar apreende drogas com trio em Resende

Dois jovens, de 19 anos, e um adolescente, de 13 anos, foram flagrados com drogas na quinta-feira (29) em Resende. O caso aconteceu no bairro Campos Elíseos.



Segundo a Polícia Militar (PM), eles tentaram fugir, mas foram capturados. Com eles, os agentes encontraram 60 trouxinhas de maconha, 23 pinos de cocaína, dinheiro e celulares.



O caso foi registrado na 89ª DP de Resende.