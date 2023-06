Jovens são presos com arma e granada em Resende

Dois jovens, de 19 e 20 anos, foram presos com uma pistola, drogas e granada na quinta-feira (29) em Resende. O caso aconteceu no bairro Jardim Beira Rio.



Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes encontraram com os suspeitos uma pistola 9mm, nove munições do mesmo calibre, uma granada, 243 trouxinhas de maconha e 32 pinos de cocaína.



Os dois foram levados para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde o caso foi registrado.