Rio de Janeiro tem quase 1,7 milhão de microempreendedores individuais, aponta pesquisa

Rio - O MEI completa 15 anos de existência neste sábado. Segundo dados do Sebre Rio, o estado do Rio de Janeiro é o segundo com maior quantidade de MEI no Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. São quase 1,7 milhão de microempreendedores individuais, que representam 11,2% do total do país.



Ainda segundo o levantamento, mais da metade dos MEI (57,4%) estabeleceram um ponto fixo para funcionar seu negócio. O negócio porta a porta aparece em segundo lugar com 35,8%, seguido pela internet (33,6%). No Rio de Janeiro, 50,41% dos microempreendedores individuais atuam com Serviços, seguido por Comércio com 21,83%, Indústria com 19,54%, Turismo com 4,02%, Economia Criativa com 3,94% e Agropecuária com 0,27%.



“Nos dois últimos anos, promoção de vendas, cabelereiro, manicure e pedicure foram as principais atividades abertas pelo MEI. Entre os pequenos negócios, o microempreendedor individual tem historicamente maior taxa de mortalidade. Por isso é importante que o empresário procure inovar para superar suas dificuldades. Ele deve aprimorar seus conhecimentos em busca da sustentabilidade do seu negócio”, explica Antonio Alvarenga, diretor-superintendente do Sebrae Rio.



MEI estrangeiros



Hoje, o Estado do Rio de Janeiro conta com 7,7 mil MEI ativos de outras nacionalidades. Argentina, portuguesa, angolana, colombiana, venezuelana, peruana, haitiana, chilena, francesa e italiana são as dez nacionalidades que mais têm empreendedores estrangeiros com negócios no Rio de Janeiro. Levantamento feito pelo Sebrae revela que dentro do universo do MEI esse percentual chega a 0,45% dos microempreendedores individuais do estado.



A formalização do MEI é um passo fundamental para garantir benefícios fiscais até o acesso a crédito diferenciado e garantias previdenciárias. Para ser um microempreendedor individual é necessário faturar até R$ 81 mil reais/ano, ou seja, em média R$ 6.750 reais/mês, não ter participação em outra empresa como sócio ou titular e pode ter, no máximo, um empregado contratado que receba um salário-mínimo ou o piso da categoria. O MEI é enquadrado no Simples Nacional e isento dos seguintes tributos federais: Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL.