Idoso é preso por dar tiros para o alto em Porto Real

Um idoso, de 70 anos, foi preso em flagrante por dar tiros para o alto em Porto Real. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (28) no bairro Colinas.



Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foam verificar uma denúncia de que uma pessoa estaria dando tiros na localidade. Quando chegaram, encontraram o idoso aparentemente embriagado.



Com ele, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm com 15 munições. O homem afirmou ter dado tiros para o alto e que possuía o registro da arma de fogo.



No chão, também foram apreendidas diversas cápsulas deflagradas. O caso foi registrado na 100ª DP de Porto Real como disparo de arma de fogo.