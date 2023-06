Batalhão da PM em Resende recebe moradores neste sábado

O 37º Batalhão da Polícia Militar (BPM) em Resende realiza neste sábado (1º) o projeto "Portas Abertas". A iniciativa, que acontece em todo o estado, tem o objetivo de estreitar a integração da PM com a sociedade. Em Resende, as atividades acontecem das 8h às 12h na Rua Coronel Professor Joffre Coelho Chagas, 378, Campo de Aviação.



Será um espaço aberto a todos os moradores das cidades cobertas pelo 37º BPM (Resende, Porto Real, Quatis e Itatiaia), com a realização de palestras, apresentação de resultados, modelos de policiamento empregados, planejamentos e debate entre o comandante da unidades e seus representantes com a comunidade local.



Além de uma roda de conversa, outras quatro oficinas temáticas serão realizadas com prestação de serviço na área de saúde; atividades infantis; realização de atividades artísticas, esportivas e culturais; e apresentação de serviços prestados pela corporação como Patrulha Maria da Penha, Patrulha Escolar, Bairro Presente, entre outros.



Durante o evento, os moradores poderão conhecer melhor os aplicativos que a Polícia Militar tem empregado na área de segurança, como o RJ190, Rede Mulher, Rede Escola e os botões de emergência para usuários e condutores de aplicativos de transportes.