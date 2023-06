Imóvel pega fogo em Copacabana

Rio - Um incêndio atingiu um imóvel, na tarde desta sexta-feira (30), na esquina das ruas Barata Ribeiro e Constante Ramos, em Copacabana na Zona Sul do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada às 15H02, as chamas já foram controladas e não houve vítimas.



Equipes da CET-Rio, Guarda Municipal e PM também estiveram no local. Segundo o Centro de Operações Rio, as faixas da Barata Ribeiro e a Constante Ramos já foram liberadas. O trânsito está intenso na região.





Duas faixas da Barata Ribeiro ocupadas, entrada para a Constante Ramos interditada.#zonasul #CORInforma pic.twitter.com/rhIGLN42MH — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) June 30, 2023