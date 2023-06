Polícia investiga advogado que teria comunicado falso sequestro relâmpago

Rio - Policiais civis cumpriram, na manhã desta sexta-feira (30), um mandado de busca e apreensão na casa de um advogado que denunciou um falso sequestro relâmpago. Agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca) estiveram em um condomínio na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, onde apreenderam produtos comprados por Rodrigo Barcellos, que responderá por falsa comunicação de crime e estelionato.

No dia 29 de maio, Rodrigo compareceu na distrital para comunicar que havia sido abordado por dois criminosos na Avenida das Américas, sendo obrigado a entrar no estacionamento de um shopping sob ameaça de morte.

Ele relata que precisou entregar seu cartão de crédito aos sequestradores, que entraram em diversas lojas de grife e gastaram R$ 13 mil enquanto a suposta vítima era feita de refém no carro. No registro de ocorrência, ele disse que o crime durou cerca de 6h e "foi o pior dia de sua vida".

Os agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca), então, passaram a investigar o sequestro relâmpago e tiveram acesso às câmeras de segurança do shopping. As imagens mostraram Rodrigo entrando nas lojas e realizando as próprias compras. Com isso, os policiais foram à casa do suspeito, onde apreenderam os produtos e bens que ele alegou terem sido roubados.